Президент відреагував на петицію про звільнення заступника голови ОП Татарова, яка набрала 25 тис. голосів

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Президент Володимир Зеленський відповів на петицію з вимогою звільнення заступника керівника його Офісу Олега Татарова – звільняти заступника Єрмака не буде

Про це йдеться у відповіді на петицію щодо звільнення Олега Татарова, передає RegioNews.

У тексті відповіді вказується, що "ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством".

Окрім того, Зеленський додав, що органи державної влади можуть діяти лише "на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України".

Президент нагадав, що його Офіс керується документами, які визначають вище сказане.

Автор петиції, голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що таким чином президент відмовився звільняти Татарова, аргументуючи це тим, що "ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством". Активіст нагадав, що президент неодноразово користувався цим правом.

Петицію про звільнення заступника Єрмака подали 26 березня. Автор петиції зазначає, що Татаров "організував низку незаконних рішень, використовуючи для цього свою посаду заступника голови Офісу президента Зеленського".

Як повідомлялося, 5 серпня 2020-го чиновник часів Януковича став заступником Єрмака. Олег Татаров - колишній начальник Головного слідчого управління МВС України часів Януковича.

Від грудня 2020-го у НАБУ розслідують справу стосовно заступника голови ОП Татарова. Антикорупційне бюро веде прослуховування заступника голови ОП.

У той час Микитась у суді дав свідчення про корупцію заступника Єрмака Татарова. Він надав докази того, що Олег Татаров керував процесом надання хабаря експерту МВС.

У березні цього року правоохоронці не завершили справу Татарова: сплив останній день розслідування. Раніше суд відмовив у продовження строків слідства.

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