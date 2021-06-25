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25 червня 2021, 15:02 128

Разумков переконаний, що Зеленський не хоче йти у відставку

25 червня 2021, 15:02 128
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Фото з відкритих джерел
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Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков вважає, що Президент України Володимир Зеленський не збирається йти у відставку

Про це він заявив під час пресконференції, передає RegioNews з посиланням на трансляцію події.

Я впевнений, що Президент не хоче сьогодні полишити свою позицію, бо дуже багато ще не зроблено. Лише половина строку пройшла, в нього є достатньо ще часу для того, щоб працювати далі. Чому він повинен піти зі своєї посади, для мене є загадкою. В цьому немає логіки, — сказав Разумков.

За його словами, дострокові вибори можливі. Є чотири аспекти, які дозволяють піти на дострокові вибори: стан здоров’я, смерть, імпічмент, відставка.

У будь-якому випадку, я не думаю, що це потрібно Президенту, — додав Разумков.

Також він наголосив, що піти на дострокові вибори — це закрити собі можливість іти далі на вибори.

Ми розуміємо, що Президент точно цього не бажає, і ми бачимо це в його заявах, у його позиціях, я повністю з ним погоджуюсь у цьому плані, — сказав Разумков.

Як повідомлялося, Зеленський зізнався, що особисто попередив Лукашенка про спецоперацію "вагнерівців".

Також відомо, що згідно з опитуванням Центру Разумкова, за Зеленського готові проголосувати 32% громадян.

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