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06 июля 2021, 15:46 20

Президент отреагировал на петицию об увольнении зампреда ОП Татарова, набравшую 25 тыс. голосов

06 июля 2021, 15:46 20
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Фото из открытых источников
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Президент Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием увольнения заместителя руководителя его офиса Олега Татарова - увольнять заместителя Ермака не будет

Об этом говорится в ответе на петицию об освобождении Олега Татарова, передает RegioNews.

В тексте ответа указывается, что "никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством".

Кроме того, Зеленский добавил, что органы государственной власти могут действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренными Конституцией и законами Украины".

Президент напомнил, что его офис руководствуется документами, которые определяют вышесказанное.

Автор петиции, глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что таким образом президент отказался увольнять Татарова, аргументируя это тем, что "никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством". Активист напомнил, что президент неоднократно пользовался этим правом.

Петицию об увольнении заместителя Ермака подали 26 марта. Автор петиции отмечает, что Татаров "организовал ряд незаконных решений, используя для этого свою должность заместителя главы Офиса президента Зеленского".

Как сообщалось, 5 августа 2020-го чиновник времен Януковича стал заместителем Ермака. Олег Татаров - бывший начальник Главного следственного управления МВД Украины времен Януковича.

С декабря 2020-го в НАБУ расследуют дело в отношении заместителя председателя ОП Татарова. Антикоррупционное бюро ведет прослушивание заместителя председателя ОП.

В то время Микитась в суде дал показания о коррупции заместителя Ермака Татарова. Он предоставил доказательства того, что Олег Татаров руководил процессом предоставления взятки эксперту МВД.

В марте этого года правоохранители не завершили дело Татарова: истек последний день расследования. Ранее суд отказал в продлении сроков следствия.

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