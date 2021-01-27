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27 січня 2021, 17:05 14

Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента

27 січня 2021, 17:05 14
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Журналісти проєкту Bihus.Info дізналися, що під крилом Офісу президента відбувається масштабне привласнення активів компанії "Укрбуд” людьми заступника Андрія Єрмака Олега Татарова. А також знайшли відповідь на запитання чому Зеленський відмазує Татарова від в’язниці.

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