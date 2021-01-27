Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента

Журналісти проєкту Bihus.Info дізналися, що під крилом Офісу президента відбувається масштабне привласнення активів компанії "Укрбуд” людьми заступника Андрія Єрмака Олега Татарова. А також знайшли відповідь на запитання чому Зеленський відмазує Татарова від в’язниці.