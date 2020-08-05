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05 серпня 2020, 20:19 3

Чиновник часів Януковича став заступником Єрмака

05 серпня 2020, 20:19 3
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Олег Татаров - колишній начальник Головного слідчого управління МВС України часів Януковича
Олег Татаров - колишній начальник Головного слідчого управління МВС України часів Януковича
Фото з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський призначив Олега Татарова заступником глави свого офісу Андрія Єрмака.

Відповідний указ президент підписав 5 серпня, пише RegioNews.

На сайті президента України зазаначається, що Татаров відповідатиме за правоохоронний блок.

Олег Татаров - колишній начальник Головного слідчого управління МВС України часів Януковича, який за часів євромайдан, особисто переконував ЗМІ і зарубіжних послів, що мітингувальники стріляють самі в себе.

Нагадаємо, сьогодні Кабмін погодив кандидатуру Валерія Міщенка на посаду голови Кіровоградської ОДА

Володимир Зеленський Андрій Єрмак Офіс президента заступник президент Віктор Янукович указ
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