Чиновник часів Януковича став заступником Єрмака
Олег Татаров - колишній начальник Головного слідчого управління МВС України часів Януковича
Олег Татаров - колишній начальник Головного слідчого управління МВС України часів Януковича
Президент України Володимир Зеленський призначив Олега Татарова заступником глави свого офісу Андрія Єрмака.
Відповідний указ президент підписав 5 серпня, пише RegioNews.
На сайті президента України зазаначається, що Татаров відповідатиме за правоохоронний блок.
Олег Татаров - колишній начальник Головного слідчого управління МВС України часів Януковича, який за часів євромайдан, особисто переконував ЗМІ і зарубіжних послів, що мітингувальники стріляють самі в себе.
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