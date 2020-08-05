Чиновник часів Януковича став заступником Єрмака

Олег Татаров - колишній начальник Головного слідчого управління МВС України часів Януковича

Олег Татаров - колишній начальник Головного слідчого управління МВС України часів Януковича

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Відповідний указ президент підписав 5 серпня, пише RegioNews.

На сайті президента України зазаначається, що Татаров відповідатиме за правоохоронний блок.

Олег Татаров - колишній начальник Головного слідчого управління МВС України часів Януковича, який за часів євромайдан, особисто переконував ЗМІ і зарубіжних послів, що мітингувальники стріляють самі в себе.

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