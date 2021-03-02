Правоохоронці не завершили справу Татарова: сплив останній день розслідування

Раніше суд відмовив у продовження строків слідства

Раніше суд відмовив у продовження строків слідства

Фото: з відкритих джерел

Правоохоронці не змогли завершити слідство у справі заступника голови Офісу президента Олега Татарова не зважаючи на ухвалу суду зробити це до 1 березня.

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Українська правда".

Так, за даними видання, у Службі безпеки України зазначили, що після відмови суду продовжити строки слідства прокурор зобов’язаний протягом п’яти днів вчинити одну з дій:

закрити кримінальне провадження;

звернутись до суду із клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності;

звернутись до суду з обвинувальним актом/клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.

Водночас зазначається, що станом на вечір 1 березня прокурор нічого з переліченого не зробив.

В Офісі генпрокурора також сказали, що "дії щодо завершення розслідування… на сьогоднішній день не вчиняються". Крім того, прокуратура запевняє, що подала апеляційну скаргу на рішення суду, який не продовжив строки слідства. Водночас в ухвалі суду йдеться, що вона не підлягає оскарженню.

Раніше повідомлялось, що у кримінальній справі, в якій фігурує заступник керівника Офісу президента Олег Татаров, залишився один день для завершення слідства, оскільки раніше суд відмовився продовжити строки розслідування.

Нагадаємо, 18 грудня ЗМІ повідомили, що САП виписало підозру заступнику Єрмака Олегу Татарову. 22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що НАБУ проситиме суд арештувати Татарова із правом на заставу.

Справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова забрали з НАБУ і передали в СБУ. 24 грудня Вищий антикорупційний суд переніс засідання по обранню запобіжного заходу заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову. Рішення ухвалено у зв'язку з плутаниною після передачі справи Службі безпеки України.

Згодом НАБУ повідомило підозру в корупції заступнику Єрмака Олегу Татарову. 21 грудня заступник Єрмака Татаров прийшов до НАБУ за повісткою.

30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову. 15 січня ВАКС постановив, що справу заступника Єрмака Татарова має розслідувати НАБУ.