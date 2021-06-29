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29 червня 2021, 17:11 10

Зеленський підписав закон про ремонт аеропортів та доріг в обхід Prozorro

29 червня 2021, 17:11 10
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Фото: із відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє проведення ремонту аеропортів і доріг в обхід процедури закупівель через платформу Prozorro

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради, передає RegioNews.

Згідно із документом, дозволяється обрати підрядника на будівництво Великої кільцевої дороги навколо Києва без тендеру. Вартість будівництва оцінюють щонайменше у 85 мільярдів гривень.

Закон також дозволяє проводити закупівлі без тендерів робіт і послуг на 5,4 млрд грн для підготовки і проведення заходів щодо відзначення 30-ї річниці Незалежності.

Мова йде про модернізацію аеропортів у Вінниці, Дніпрі, Одесі, Рівному, Херсоні та Закарпатті. Ці закупівлі можуть проводитися за допомогою переговорної процедури.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті СБУ викрила корупційну схему на будівництві COVID-відділення.

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