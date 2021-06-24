Розслідується два провадження щодо втручання генпрокурора у справу Татарова - САП

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Правоохоронці розслідують два кримінальні провадження щодо втручання генерального прокурора Ірини Венедіктової у справу, яка стосується заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова, — у ДБР і у НАБУ

Про це в.о. керівника САП Максим Грищук поінформував у ефірі "Радіо НВ”, передає RegioNews.

Наскільки я знаю, два навіть таких провадження є. Це одне було, наскільки я розумію, у ДБР зареєстрували, і мене допитували як свідка, і НАБУ зареєструвало, - сказав Грищук.

За його словами, справа щодо ймовірного втручання Венедіктової у провадження щодо Татарова у НАБУ розслідується, і САП у ній здійснює процесуальне керівництво.

Там здійснюється первинна стадія — збору доказів, - уточнив Грищук.

Відповідаючи на запитання, чи допитували Венедіктову у справі щодо Татарова, яка є у НАБУ, він зазначив, що не може сказати, бо він не входить у групу прокурорів у цій справі.

Як повідомлялося 24 грудня 2020 року, справу заступника голови ОП Татарова передали в СБУ. Раніше справою займалися слідчі НАБУ.

Згодом САП оскаржила передачу справи заступника Єрмака Татарова із НАБУ в СБУ. У Відомстві заявляють, що категорично не згодні із таким рішенням.

20 січня цього року ЦПК опублікував текст законопроєкту, яким хочуть знищити НАБУ і врятувати Татарова. У процес розробки законопроєкту була залучена генпрокурор Венедіктова, вважають у центрі.