Розслідується два провадження щодо втручання генпрокурора у справу Татарова - САП
Правоохоронці розслідують два кримінальні провадження щодо втручання генерального прокурора Ірини Венедіктової у справу, яка стосується заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова, — у ДБР і у НАБУ
Про це в.о. керівника САП Максим Грищук поінформував у ефірі "Радіо НВ”, передає RegioNews.
Наскільки я знаю, два навіть таких провадження є. Це одне було, наскільки я розумію, у ДБР зареєстрували, і мене допитували як свідка, і НАБУ зареєструвало, - сказав Грищук.
За його словами, справа щодо ймовірного втручання Венедіктової у провадження щодо Татарова у НАБУ розслідується, і САП у ній здійснює процесуальне керівництво.
Там здійснюється первинна стадія — збору доказів, - уточнив Грищук.
Відповідаючи на запитання, чи допитували Венедіктову у справі щодо Татарова, яка є у НАБУ, він зазначив, що не може сказати, бо він не входить у групу прокурорів у цій справі.
Як повідомлялося 24 грудня 2020 року, справу заступника голови ОП Татарова передали в СБУ. Раніше справою займалися слідчі НАБУ.