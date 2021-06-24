В ОПЗЖ заявили, що у Медведчука та його тещі правоохоронці проводять обшуки

Про це у Facebook повідомив нардеп Ренат Кузьмін, передає RegioNews.

За його словами, обшуки розпочалися з самого ранку. Слідчі дії проводяться у партійному офісі, кабінетах і місцях проживання соратників Медведчука.

Сьогодні із самого ранку прокурори і слідчі знову нагрянули з черговими обшуками до Медведчука. Цього разу обшукують не тільки партійний офіс, кабінети і житла найближчих соратників, що вже стало традицією для чинної влади. Цього разу з обшуками приїхали ще й до мами дружини Медведчука і на повному серйозі намагаються знайти докази державної зради зятя", - повідомив Кузьмін.