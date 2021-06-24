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24 червня 2021, 10:45 506

В ОПЗЖ заявили, що у Медведчука та його тещі правоохоронці проводять обшуки

24 червня 2021, 10:45 506
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Фото: із відкритих джерел
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Сьогодні, 24 червня слідчі та працівники прокуратури проводять нові обшуки у справі про державну зраду нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука

Про це у Facebook повідомив нардеп Ренат Кузьмін, передає RegioNews.

За його словами, обшуки розпочалися з самого ранку. Слідчі дії проводяться у партійному офісі, кабінетах і місцях проживання соратників Медведчука.

Сьогодні із самого ранку прокурори і слідчі знову нагрянули з черговими обшуками до Медведчука. Цього разу обшукують не тільки партійний офіс, кабінети і житла найближчих соратників, що вже стало традицією для чинної влади. Цього разу з обшуками приїхали ще й до мами дружини Медведчука і на повному серйозі намагаються знайти докази державної зради зятя", - повідомив Кузьмін.

Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла з обшуками в офіс партії ОПЗЖ. Правоохоронці обшукували кабінети Віктора Медведчука.

Венедіктова підписала підозру про держзраду двом нардепам від ОПЗЖ. 12 травня стало відомо, що Медведчук прибув на допит до Офісу Генпрокурора.

Також повідомлялось, що суд відхилив клопотання про взяття Медведчука на поруки 40 нардепів. 13 травня суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт.

обшуки заява ОПЗЖ Віктор Медведчук державна зрада

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