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13 травня 2021, 14:34 287

Суд відхилив клопотання про взяття Медведчука на поруки 40 нардепів

13 травня 2021, 14:34 287
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Він прибув на судове засідання із обрання запобіжного заходу
Він прибув на судове засідання із обрання запобіжного заходу
Фото: із відкритих джерел
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Суддя Печерського районного суду міста Києва В'ячеслав Підпалий відхилив клопотання адвокатів обвинуваченого у державній зраді Віктора Медведчука про взяття його на поруки народних депутатів від ОПЗЖ.

Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання суду, передає RegioNews.

Сьогодні, 13 травня триває засідання із обрання запобіжного заходу для нардепа.

40 депутатів фракції "Опозиційна платформа - За життя” просили віддати їм на поруки Віктора Медведчука.

Перед початком засідання він заявив журналістам, що прокуратура просить для нього арешт із правом внесення застави у розмірі 300 млн гривень.

Медведчук поскаржився, що не має змоги заплатити ці гроші, оскільки раніше РНБО наклала на нього санкції і заблокувала всі рахунки нардепа і його родини.

Як повідомляє видання "Страна.UA”, під будівлю суду прийшли активісти "Національного корпусу”, також під судом дуже багато бійців Нацгвардії.

Націоналістів та депутатів від ОПЗЖ, які також присутні під судом, розділяє кордон із силовиків.

Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла з обшуками в офіс партії ОПЗЖ. Правоохоронці обшукували кабінети Віктора Медведчука.

Також повідомлялось, що Венедіктова підписала підозру про держзраду двом нардепам від ОПЗЖ. Натякає, що це Медведчук і Козак.

12 травня стало відомо, що Медведчук прибув на допит до Офісу Генпрокурора.

суд ОПЗЖ засідання Віктор Медведчук державна зрада

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