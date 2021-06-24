В ОПЗЖ заявили, что у Медведчука и его тещи правоохранители проводят обыски

Об этом в Facebook сообщил нардеп Ренат Кузьмин, передает RegioNews.

По его словам, обыски начались с самого утра. Следственные действия проводятся в партийном офисе, кабинетах и ​​местах проживания соратников Медведчука.

Сегодня с самого утра прокуроры и следователи опять нагрянули с очередными обысками к Медведчуку. В этот раз обыскивают не только партийный офис, кабинеты и жилища ближайших соратников, что уже стало традицией для действующей власти. В этот раз с обысками приехали еще и к маме жены Медведчука и на полном серьезе пытаются найти доказательства государственной измены зятя", - сообщил Кузьмин.