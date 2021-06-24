В ОПЗЖ заявили, что у Медведчука и его тещи правоохранители проводят обыски
Сегодня, 24 июня следователи и работники прокуратуры проводят новые обыски по делу о государственной измене нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука
Об этом в Facebook сообщил нардеп Ренат Кузьмин, передает RegioNews.
По его словам, обыски начались с самого утра. Следственные действия проводятся в партийном офисе, кабинетах и местах проживания соратников Медведчука.
Сегодня с самого утра прокуроры и следователи опять нагрянули с очередными обысками к Медведчуку. В этот раз обыскивают не только партийный офис, кабинеты и жилища ближайших соратников, что уже стало традицией для действующей власти. В этот раз с обысками приехали еще и к маме жены Медведчука и на полном серьезе пытаются найти доказательства государственной измены зятя", - сообщил Кузьмин.
Напомним, 11 мая СБУ пришла с обысками в офис партии ОПЗЖ. Правоохранители обыскивали кабинеты Виктора Медведчука.
Венедиктова подписала подозрение о госизмене двум нардепам от ОПЗЖ. 12 мая стало известно, что Медведчук прибыл на допрос в Офис генпрокурора.
Также сообщалось, что суд отклонил ходатайство о взятии Медведчука на поруки 40 нардепов. 13 мая суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест.