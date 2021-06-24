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24 июня 2021, 10:45 496

В ОПЗЖ заявили, что у Медведчука и его тещи правоохранители проводят обыски

24 июня 2021, 10:45 496
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Фото: из открытых источников
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Сегодня, 24 июня следователи и работники прокуратуры проводят новые обыски по делу о государственной измене нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука

Об этом в Facebook сообщил нардеп Ренат Кузьмин, передает RegioNews.

По его словам, обыски начались с самого утра. Следственные действия проводятся в партийном офисе, кабинетах и ​​местах проживания соратников Медведчука.

Сегодня с самого утра прокуроры и следователи опять нагрянули с очередными обысками к Медведчуку. В этот раз обыскивают не только партийный офис, кабинеты и жилища ближайших соратников, что уже стало традицией для действующей власти. В этот раз с обысками приехали еще и к маме жены Медведчука и на полном серьезе пытаются найти доказательства государственной измены зятя", - сообщил Кузьмин.

Напомним, 11 мая СБУ пришла с обысками в офис партии ОПЗЖ. Правоохранители обыскивали кабинеты Виктора Медведчука.

Венедиктова подписала подозрение о госизмене двум нардепам от ОПЗЖ. 12 мая стало известно, что Медведчук прибыл на допрос в Офис генпрокурора.

Также сообщалось, что суд отклонил ходатайство о взятии Медведчука на поруки 40 нардепов. 13 мая суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест.

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