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11 травня 2021, 16:04 25

Венедіктова підписала підозру про держзраду двом нардепам від ОПЗЖ. Натякає, що це Медведчук і Козак

11 травня 2021, 16:04 25
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Також їх підозрюють у замаху на розграбування нацресурсів українського Криму
Фото з відкритих джерел
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Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру двом народним депутатам від ОПЗЖ. Швидше за все, мова йде про Віктора Медведчука та Тараса Козака

Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Інформую суспільство про те, що сьогодні я поставила свій підпис на повідомленнях про підозру двом народним депутатам українського Парламенту – М і К. Ми з колегами із правоохоронних органів провели масу слідчих дій, отримали багато експертних висновків, в ході досудового розслідування допитали цінних свідків. Робота велась ефективно, ми робили все можливе, щоб інформація залишалась у вакуумі, - йдеться в повідомленні.

Генпрокурор додає, що за результатами вивчення зібраних матеріалів справи, "дійшла висновку про необхідність взяти на себе відповідальність повідомити цим "парламентарям" про підозру". Вона вважає, що слідство і прокурори на сьогодні "отримали достатньо підстав для зміни їх статусу із свідків на підозрюваних".

Отже, народні депутати М І К підозрюються в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму, - повідомила Венедіктова.

Вона додала, що за результатами обшуків, місцезнаходження нардепа М. не встановлено, а тому СБУ вживаються відповідні заходи до його встановлення та вручення йому клопотання про тримання під вартою.

Інформую суспільство про те, що сьогодні я поставила свій підпис на повідомленнях про підозру двом народним депутатам...

Posted by Irina Venediktova on Tuesday, May 11, 2021

Як повідомлялося, СБУ проводить обшуки в будинку Медведчука. Правоохоронці деталей обшуку поки не надали.

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