Мінфін планує врізати видатки бюджету, якщо МВФ не дасть новий транш
У випадку, якщо Україна не отримає черговий транш від Міжнародного валютного фонду, міністерство фінансів буде оптимізувати видатки державного бюджету
Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, передає RegioNews.
Ми націлені на співпрацю з МВФ в рамках чинної програми, за якою Україна ще може отримати $2,9 млрд. Мінфін готовий до будь-якого розвитку подій, але для нас бажано, щоб МВФ надав фінансування… За негативного розвитку подій будемо реагувати, заразом і шляхом оптимізації видатків", - сказав він.
Марченко додав, що від співпраці з МВФ також залежать макрофінансова допомога від Євросоюзу і програми Світового банку.
Нагадаємо, раніше у Зеленського припустили, що Україна не буде в програмі співпраці з МВФ в активному фінансуванні.
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