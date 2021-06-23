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23 червня 2021, 18:10 8

Раді пропонують припинити дипломатичні відносини з Білоруссю

23 червня 2021, 18:10 8
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Фото з відкритих джерел
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У Верховній раді зареєстрували проєкт заяви парламенту про припинення дипломатичних відносин України з Білоруссю, крім питань щодо біженців і політв'язнів

Документ з'явився на сайті ВР в середу, 23 червня, передає RegioNews.

Серед авторів проєкту заяви - Олексій Гончаренко, Ірина Фриз, Микола Княжицький.

На думку нардепів, ухвалення Радою заяви сприятиме посиленню міжнародного тиску на посадових осіб Білорусі.

В обґрунтуванні заяви йдеться, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував сепаратистам ОРЛО приїхати до Мінська і допитати затриманого журналіста Романа Протасевича про його можливу участь у боях на Донбасі.

Документ передбачає невизнання виборів президента Білорусі, засудження співпраці з сепаратистами ОРДЛО. Також демократичні країни світу закликають до продовження і посилення політичного та економічного тиску на Білорусь і до введення персональних санкцій щодо посадових осіб Білорусі.

У разі схвалення спікер Ради повинен направити текст заяви до парламентів іноземних держав і міжнародних парламентських організацій.

Як повідомлялося, 3 червня Верховна Рада офіційно засудила примусову посадку літака компанії Ryanair у Мінську. Верховна Рада на засіданні ухвалила постанову про заяву парламенту щодо інциденту з примусовою посадкою літака компанії Ryinair у Мінську. Рішення підтримало 280 народних депутатів.

заява Білорусь Верховна Рада проєкт дипломатія

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