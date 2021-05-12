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12 травня 2021, 16:43 40

Медведчук прибув на допит до Офісу Генпрокурора

12 травня 2021, 16:43 40
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Нардеп від ОПЗЖ стверджує, що готовий до арешту
Нардеп від ОПЗЖ стверджує, що готовий до арешту
Фото: censor.net
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Голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук, у будинку та офісі якого вчора відбулися обшуки, прибув на допит до Офісу Генерального прокурора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, передає RegioNews.

Під час спілкування із журналістами він заявив, що буде ознайомлюватися із підозрою, яку підписала генпрокурор Ірина Венедіктова.

Коли вчора проходили обшуки, чому я з'явився сьогодні, мене не було в Києві. Ми з дружиною перебували за межами Києва, поїхали в сусідню область. Коли дізналися в другій половині дня, що проходять обшуки, ми зранку сьогодні виїхали і повернулися назад" , - заявив Медведчук.

Він стверджує, що не знає "ні про яке родовища”, і що ніякого відношення до нього не має. Також нардеп від ОПЗЖ каже, що готовий до арешту.

Я не можу коментувати по родовищах і передачі інформації... Підозру не читав, мені її не вручали. Поки не можу говорити. Розцінюю все це як політичні репресії", - сказав Медведчук.

Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла з обшуками в офіс партії ОПЗЖ. Правоохоронці обшукували кабінети Віктора Медведчука.

Також повідомлялось, що Венедіктова підписала підозру про держзраду двом нардепам від ОПЗЖ. Натякає, що це Медведчук і Козак.

ОПЗЖ

 
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