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11 травня 2021, 16:48 32

СБУ прийшла з обшуками в офіс партії ОПЗЖ

11 травня 2021, 16:48 32
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Правоохоронці обшукують кабінети Віктора Медведчука
Правоохоронці обшукують кабінети Віктора Медведчука
Фото: із відкритих джерел
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Працівники Служби безпеки України проводить обшуки в офісі партії “Опозиційна платформа — За життя” у Києві по вулиці Велика Васильківська.

Про це повідомляє видання "Страна.UA” із посиланням на нардепа від ОПЗЖ Іллю Ківу, передає RegioNews.

Тільки що приїхали з обшуком за місцем робочого кабінету Медведчука", - заявив Ківа.

Як повідомляє "Українська правда”, слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Віктора Медведчука, а також у ще двох житлових будинках нардепа у Києві.

Водночас, як заявили в Офісі Генерального прокурора, сьогодні, 11 травня о 18:00 відбудеться брифінг Генерального прокурора Ірини Венедіктової та Голови СБУ Івана Баканова щодо повідомлення про підозру народним депутатам України.

Нагадаємо, СБУ проводить обшуки в будинку Медведчука, правоохоронці деталей обшуку поки не надали.

Також повідомлялось, що Венедіктова підписала підозру про держзраду двом нардепам від ОПЗЖ. Натякає, що це Медведчук і Козак.

ОПЗЖ

 
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