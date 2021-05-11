СБУ прийшла з обшуками в офіс партії ОПЗЖ

Правоохоронці обшукують кабінети Віктора Медведчука

Правоохоронці обшукують кабінети Віктора Медведчука

Фото: із відкритих джерел

Працівники Служби безпеки України проводить обшуки в офісі партії “Опозиційна платформа — За життя” у Києві по вулиці Велика Васильківська.

Про це повідомляє видання "Страна.UA” із посиланням на нардепа від ОПЗЖ Іллю Ківу, передає RegioNews.

Тільки що приїхали з обшуком за місцем робочого кабінету Медведчука", - заявив Ківа.

Як повідомляє "Українська правда”, слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Віктора Медведчука, а також у ще двох житлових будинках нардепа у Києві.

Водночас, як заявили в Офісі Генерального прокурора, сьогодні, 11 травня о 18:00 відбудеться брифінг Генерального прокурора Ірини Венедіктової та Голови СБУ Івана Баканова щодо повідомлення про підозру народним депутатам України.

Нагадаємо, СБУ проводить обшуки в будинку Медведчука, правоохоронці деталей обшуку поки не надали.

Також повідомлялось, що Венедіктова підписала підозру про держзраду двом нардепам від ОПЗЖ. Натякає, що це Медведчук і Козак.