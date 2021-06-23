Вибух та вбивство у Білогородці: підозрюваний зізнався і розповів про мотиви

Фото: ДСНС

Чоловік, якого затримали за підозрою у підпалі будинку в Білогородці на Київщині та жорстокому вбивстві, зізнався у скоєному та розповів про свої мотиви

Про це повідомив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов, він оприлюднив також відео з підозрюваним, передає RegioNews.

Скоїв вбивство у стані афекту. Приховати сліди злочину вирішив шляхом підпалу квартири і самого тіла за допомогою бензину. В злочині розкаююсь, свою провину визнаю, готовий співпрацювати зі слідством", - сказав чоловік на відео.

Андрій Нєбитов зазначив, що 43-річний чоловік жив неподалік від вбитого. Він зізнався, що скоїв вбивство після вживання алкогольних напоїв через сварку за гараж, який він надавав в оренду загиблому.

Наразі моряку повідомили про підозру за статтями "умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю” та "умисне знищення та пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху, що спричинило тяжкі наслідки”.

У четвер, 24 червня суд обере йому запобіжний захід, прокуратура подала клопотання про тримання під вартою.

Нагадаємо, 21 червня, в селі Білогородка Київської області в п'ятиповерховому житловому будинку на третьому поверсі стався вибух, який спричинив масштабну пожежу. Одна людина загинула, двоє людей, зокрема дитина 2008 року народження, потрапили до лікарень.

Згодом стало відомо, що вибух влаштував мешканець будинку, який намагався приховати жорстоке вбивство.