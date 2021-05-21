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21 травня 2021, 12:59 439

У Києві суд слухає справу Медведчука, під будівлею почався мітинг

21 травня 2021, 12:59 439
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Фото: Страна.UA
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Сьогодні, 21 травня в Апеляційному суді міста Києва почалосу слухання справи нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука, якого підозрюють у державній зраді

Про це повідомляє Telegram-канал Pavlovsky.news, передає RegioNews.

Відомо, що Медведчук подав апеляцію на рішення Печерського районного суду міста Києва. Він вважає, що у слідства немає нових доказів по його справі.

Будівлю Апеляційного суду, де розглядають справу Медведчука, посилено охороняють правоохоронці.

По обидві сторони зібралися десятки силовиків і учасників акції протесту, але поки що їх розділяє паркан. Представники "Нацкорпусу” вже встановлюють колонки. Сам Медведчук і його захист вже знаходяться в залі суду, де вже почалося засідання”, - йдеться в повідомленні.

Також відомо, що до зали суду впустили всіх журналістів попри заяви нардепів від ОПЗЖ, що представники ЗМІ будуть їм "закривати огляд на судовому засіданні”.

Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла з обшуками в офіс партії ОПЗЖ. Правоохоронці обшукували кабінети Віктора Медведчука.

Венедіктова підписала підозру про держзраду двом нардепам від ОПЗЖ. Натякає, що це Медведчук і Козак.

12 травня стало відомо, що Медведчук прибув на допит до Офісу Генпрокурора.

Також повідомлялось, що суд відхилив клопотання про взяття Медведчука на поруки 40 нардепів.

13 травня суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт.

суд митинг кримінальна справа Віктор Медведчук Кримінальна відповідальність державна зрада

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