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21 травня 2021, 12:44 1187

Суд виправдав генерала Назарова у справі загибелі 49 десантників

21 травня 2021, 12:44 1187
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Верховний суд задовольнив касацію генерала Віктора Назарова і закрив кримінальну справу загибелі 49 військових екіпажу літака Іл-76, який розбився на початку червня 2014 року у Луганській області

Про це у Facebook повідомив адвокат потерпілих Віталій Погосян, передає RegioNews.

Відомо, що Назаров подав касаційну скаргу на рішення Павлоградського міськрайонного суду та апеляційного суду, які визнали його винним у службовій халатності, що привела до загибелі 40 десантників 25-ї бригади та 9 членів екіпажу літака.

Тоді генерала Віктора Назарова засудили до 7 років позбавлення волі.

Згідно з рішенням Верховного суду, кримінальна справа закрита у зв'язку з невиявленням складу кримінального правопорушення.

Довідка: 4 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було уражено літак Іл-76. Він загорівся та впав. На його борту було 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади та 9 членів екіпажу, усі вони загинули.

Нагадаємо, 24 грудня 2020 року суд зупинив виконання вироку генералу Назарову за загибель 49 військових в Луганську.

суд кримінальна справа літак Луганська область рішення загибель Віктор Назаров

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