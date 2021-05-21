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21 мая 2021, 12:59 438

В Киеве суд слушает дело Медведчука, под зданием начался митинг

21 мая 2021, 12:59 438
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Фото: Страна.UA
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Сегодня, 21 мая в Апелляционном суде города Киева началось слушание дела нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, которого подозревают в государственной измене

Об этом сообщает Telegram-канал Pavlovsky.news, передает RegioNews.

Известно, что Медведчук подал апелляцию на решение Печерского районного суда города Киева. Он считает, что у следствия нет новых доказательств по его делу.

Здание Апелляционного суда, где рассматривают дело Медведчука, усиленно охраняют правоохранители.

По обе стороны собрались десятки силовиков и участников акции протеста, но пока их разделяет забор. Представители "Нацкорпуса" уже устанавливают колонки. Сам Медведчук и его защита уже находятся в зале суда, где уже началось заседание", - говорится в сообщении.

Также известно, что в зал суда пустили всех журналистов несмотря на заявления нардепов от ОПЗЖ, что представители СМИ будут им "закрывать обзор на судебном заседании".

Напомним, 11 мая СБУ пришла с обысками в офис партии ОПЗЖ. Правоохранители обыскивали кабинеты Виктора Медведчука.

Венедиктова подписала подозрение о госизмене двум нардепам от ОПЗЖ. Намекает, что это Медведчук и Козак.

12 мая стало известно, что Медведчук прибыл на допрос в Офис генпрокурора.

Также сообщалось, что суд отклонил ходатайство о взятии Медведчука на поруки 40 нардепов.

13 мая суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест.

суд митинг уголовное дело Виктор Медведчук Уголовная ответственность государственная измена

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