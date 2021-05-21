На Сумщині слідчі викрили схему привласнення 30 млн гривень держпідприємства

Фото: Нацполіція

У Сумській області правоохоронці зафіксували факт розтрати бюджетних коштів службовими особами одного із державних підприємств, засновником якого є Фонд державного майна України

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

За даними слідчих, фігуранти справи протягом двох років здійснювали закупівлі сільськогосподарської продукції за завищеними цінами. Окрім того, договори були укладені з фірмами з ознаками фіктивності. Відтак підозрювані вивели "у тінь" 30 мільйонів гривень державних коштів.

У Сумській та Харківській областях правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків в адміністративних приміщеннях підприємства та за місцями проживання фігурантів.

Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Слідство триває з метою встановлення всіх осіб, причетних до незаконних оборудок.

Нагадаємо, правоохоронці провели обшуки у КМДА: підозрюють розкрадання понад 13 мільйонів. За даними розслідування, надбавка до ціни під час закупок медвиробів склала понад 100%.