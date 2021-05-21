На Львівщині викрили схему вимагання хабарів з власників "євроблях”

Працівники Служби безпеки України викрили чиновників Галицької митниці та двох колишніх працівників поліції, які організували незаконну схему ввезення в Україну автомобілів з європейською реєстрацією

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зловмисники вносили неправдиві відомості до бази даних митниці, щоб власники авто на єврономерах уникнули відповідальності за відсутність "транзиту", - розповіли у спецслужбі.

За даними слідства, зловмисники також пропонували хабар митному інспектору, щоб той вніс фіктивні дані в базу даних про виїзд автомобілів за межі території України в Польщу.

До схеми вони залучили посередника, який мав передати інспектору хабар у розмірі $1300.

Правоохоронці затримали зловмисників після отримання другої частини хабаря у сумі 900 доларів США”, - розповіли в СБУ.

За цими фактами відкрили кримінальну справу, проводяться обшуки на митному посту та за місцем проживання фігурантів. Також слідство перевіряє причетність інших працівників митниці до незаконної схеми.

Нагадаємо, у Львові слідчого СБУ підозрюють у привласненні ювелірних виробів на 8,5 млн.