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21 травня 2021, 11:33 94

На Львівщині викрили схему вимагання хабарів з власників "євроблях”

21 травня 2021, 11:33 94
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Працівники Служби безпеки України викрили чиновників Галицької митниці та двох колишніх працівників поліції, які організували незаконну схему ввезення в Україну автомобілів з європейською реєстрацією

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зловмисники вносили неправдиві відомості до бази даних митниці, щоб власники авто на єврономерах уникнули відповідальності за відсутність "транзиту", - розповіли у спецслужбі.

За даними слідства, зловмисники також пропонували хабар митному інспектору, щоб той вніс фіктивні дані в базу даних про виїзд автомобілів за межі території України в Польщу.

До схеми вони залучили посередника, який мав передати інспектору хабар у розмірі $1300.

Правоохоронці затримали зловмисників після отримання другої частини хабаря у сумі 900 доларів США”, - розповіли в СБУ.

За цими фактами відкрили кримінальну справу, проводяться обшуки на митному посту та за місцем проживання фігурантів. Також слідство перевіряє причетність інших працівників митниці до незаконної схеми.

Нагадаємо, у Львові слідчого СБУ підозрюють у привласненні ювелірних виробів на 8,5 млн.

митниця Схеми кримінальна справа корупція євробляхи Львівська область

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