Таксист із Краматорська передавав окупантам дані про ЗСУ та результати ударів: його засудили

Фото: Донецька обласна прокуратура

Мешканця Краматорська на Донеччині засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду. Чоловік збирав і передавав російській спецслужбі інформацію про місця дислокації українських військових, техніки та вогневих позицій ЗСУ

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура, передає RegioNews .

За даними слідства, у квітні 2026 року чоловік почав спілкуватися в Telegram зі знайомим — колишнім працівником окупаційної адміністрації, який за завданням ФСБ шукав агентів на підконтрольній Україні території. Маючи проросійські погляди, мешканець Краматорська погодився передавати йому розвідувальну інформацію.

Підробляючи таксистом, він виявляв місця розташування особового складу та військової техніки ЗСУ в Краматорську. Також надсилав координати вогневих позицій українських захисників і повідомляв про час їхньої роботи.

Крім того, інформатор передавав росіянам відомості про результати влучань та наявність поранених серед українських військових. У листуванні він підтримував збройну агресію Росії проти України та зневажливо висловлювався про українських захисників.

Окремим завданням чоловіка було стеження за офіцером СБУ. Напередодні куратор надіслав йому фотографію співробітника та адресу, за якою той мав перебувати.

Навесні 2026 року протиправну діяльність чоловіка припинили. На час судового розгляду він перебував під вартою.

Суд визнав його винним у державній зраді за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України та призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Києві суд виніс вирок трьом чоловікам, які за гроші підпалювали об’єкти залізничної інфраструктури та автомобіль військовослужбовця. Кожен із них отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.