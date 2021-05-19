17:36  19 травня
Ляшко пообіцяв за літо вакцинувати від коронавірусу 5 млн українців
14:25  19 травня
Рада провалила створення ТСК у справі "вагнерівців”
17:38  19 травня
Окупанти на Донбасі принишкли, сьогодні - жодного обстрілу
UA | RU
UA | RU
19 травня 2021, 17:57 30

У Херсонській області відбудуться масштабні антитерористичні навчання СБУ

19 травня 2021, 17:57 30
Читайте также на русском языке
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

20 травня Служба безпеки України проведе планові антитерористичні навчання на території Херсонської області

Про це повідомляє пресслужба Управління СБУ в Херсонській області, передає RegioNews.

Відомо, що навчання будуть проводити в умовах, максимально наближених до реальних в таких містах, як Нова Каховка і Таврійськ, а також на території Каховського та Скадовського районів.

Служба безпеки України просить жителів із розумінням поставитися до можливих незручностей, утриматись від перебування у зазначених районах та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців”, - йдеться в повідомленні.

В СБУ попередили, що під час навчань можливе тимчасове обмеження або заборона руху транспорту і пішоходів, будуть проводитися перевірки документів, огляд особистих речей та автомобілів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Одещині проведуть масштабні антитерористичні навчання.

СБУ учения терористи спецоперація Херсонська область

СБУ почала вивчати відеозвернення скандального екссудді Чауса
19 травня 2021, 16:17
У СБУ прокоментували скандал щодо російського паспорта у нардепа Аксьонова
19 травня 2021, 14:48
На Одещині проведуть масштабні антитерористичні навчання
19 травня 2021, 12:04
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Так не діставайся ж ти нікому! Що чекає паралізований Слов'янськ
Глухий кут на 87-му окрузі. Три варіанти для розв'язання проблеми імені Вірастюка-Шевченка
Всі публікації »
Віталій Бала
Михайло Басараб
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram