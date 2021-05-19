У Херсонській області відбудуться масштабні антитерористичні навчання СБУ

Фото: Facebook

Про це повідомляє пресслужба Управління СБУ в Херсонській області, передає RegioNews.

Відомо, що навчання будуть проводити в умовах, максимально наближених до реальних в таких містах, як Нова Каховка і Таврійськ, а також на території Каховського та Скадовського районів.

Служба безпеки України просить жителів із розумінням поставитися до можливих незручностей, утриматись від перебування у зазначених районах та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців”, - йдеться в повідомленні.

В СБУ попередили, що під час навчань можливе тимчасове обмеження або заборона руху транспорту і пішоходів, будуть проводитися перевірки документів, огляд особистих речей та автомобілів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Одещині проведуть масштабні антитерористичні навчання.