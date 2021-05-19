У СБУ прокоментували скандал щодо російського паспорта у нардепа Аксьонова

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У Службі безпеки повідомили, що не мають документально підтверджених даних про наявність російського паспорта у народного депутата Андрія Аксьонова

Про це пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Документально підтверджених даних щодо наявності в громадянина України Аксьонова Андрія паспорта громадянина РФ Служба безпеки України наразі не має", – сказали у пресслужбі.

Там наголосили, що нардепу не повідомляли про підозру в кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), в якому, в тому числі досліджуються обставини організації та проведення 11 травня 2014 року на території Добропільського району Донецької області незаконного референдуму.

"Не повідомляли про підозру, але здійснюють досудове розслідування", – уточнили у пресслужбі.

Нагадаємо, 28 березня Андрій Аксьонов переміг на виборах в Раду на Донеччині.

19 травня він склав присягу у парламенті. Після його виступу заступниця голови Ради Олена Кондратюк повідомила, що парламент ініціюватиме звернення до СБУ з приводу російського громадянства Аксьонова.