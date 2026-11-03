Росіяни вдарили по житловій забудові Ясногірки: п’ятеро поранених, одна загибла
3 листопада об 11:33 російські війська завдали авіаудару по селищу Ясногірка Краматорської громади на Донеччині. Окупанти скинули чотири авіабомби ФАБ-250 з універсальними модулями планерування та корекції (УМПК)
Про це повідомила Донецька обласна прокуратура, передає RegioNews.
Боєприпаси влучили у приватний сектор. Унаслідок атаки загинула жінка. Поранень зазнали п’ятеро людей: 64-річне подружжя, їхні сини віком 29 і 40 років, а також сусідка.
У потерпілих діагностували уламкові поранення, мінно-вибухові травми та контузії.
Внаслідок обстрілу пошкоджено 16 приватних домоволодінь.
За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).
Нагадаємо, у Рівненській області внаслідок нічної російської атаки пошкоджено підстанцію НЕК "Укренерго".