На Київщині викрили схему з "квитками за кордон" для чоловіків

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На Київщині викрили 20-річного хлопця, який організував схему. Він заробляв на виїзді чоловіків за кордон

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили 20-річного хлопця. Він домовився зі спільником, щоб переправити "клієнта" за кордон. За свою "допомогу" зловмисник хотів отримати 7,5 тисячі доларів. Його затримали після отримання авансу.

Тепер хлопцю загрожує до девʼяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, військовий комісар одного з районів на Закарпатті змушував солдатів будувати йому маєток. Правоохоронці оголосили йому про підозру.