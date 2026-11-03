На Дніпропетровщині судитимуть чоловіка, який під час сварки вбив співмешканку

Фото: поліція Дніпропетровської області

У Вільногірську на Дніпропетровщині судитимуть 34-річного чоловіка, якого обвинувачують в умисному вбивстві 33-річної співмешканки. За даними слідства, під час сварки через ревнощі він спочатку побив жінку, а потім завдав їй численних ножових поранень

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

Злочин стався ввечері 1 серпня за місцем проживання жінки.

За даними слідства, після її повернення додому між співмешканцями виник конфлікт на ґрунті ревнощів. Під час сварки чоловік кілька разів ударив жінку кулаком в обличчя. Коли вона втратила рівновагу та впала на ліжко, він схопив ніж і завдав їй численних ударів.

Після скоєного чоловік утік. Оперативники встановили його місцеперебування та затримали.

Наразі досудове розслідування завершили, обвинувальний акт скерували до суду. Чоловікові інкримінують умисне вбивство за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у вересні у Києві чоловік підірвав гранату через неповернутий борг. Внаслідок вибуху обидва учасники конфлікту отримали поранення. Також постраждали троє місцевих мешканців, які сиділи поруч на лавці.