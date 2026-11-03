На Рівненщині зіткнулися Infiniti і трактор: четверо травмованих

Фото: поліція Рівненської області

У Вараші на Рівненщині внаслідок зіткнення автомобіля Infiniti з трактором Dongfeng постраждали четверо людей. Від удару трактор перекинувся, одного з травмованих пасажирів госпіталізували

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews .

ДТП сталася 2 листопада близько 09:30 на вулиці Набережній.

За попередніми даними слідства, 45-річний водій Infiniti, житель Вараша, увімкнув покажчик повороту ліворуч і виїхав на зустрічну смугу, не переконавшись у безпеці маневру.

У цей час водій трактора Dongfeng із причепом, який рухався попереду, також увімкнув лівий покажчик повороту, щоб розвернутися.

У результаті транспортні засоби зіткнулися, а трактор перекинувся.

Травми отримали четверо людей. У 70-річного водія трактора, жителя Старої Рафалівки, медики діагностували струс головного мозку. Його 31-річний пасажир із Вараша дістав перелом стегнової кістки зі зміщенням — чоловіка госпіталізували.

Водій Infiniti отримав відкриту рану та травматичний розрив сухожилля руки. Його 22-річна пасажирка, жителька села Млинок, дістала струс головного мозку.

Обидва водії були тверезими. За фактом ДТП слідчий розпочав досудове розслідування.

Нагадаємо, на Рівненщині водій Audi спричинив ДТП за участю шести авто і втік. Однак поліцейські розшукали його за місцем проживання. На водія склали три адміністративні матеріали.