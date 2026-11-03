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03 листопада 2026, 16:40

У Києві через пошкодження енергетики перебої з водопостачанням та електротранспортом

03 листопада 2026, 16:40
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Фото ілюстративне
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У Києві та Київській області 3 листопада через пошкодження об’єктів регіонального енерговузла внаслідок російських атак запровадили екстрені відключення електроенергії

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

У столиці також виникли перебої з водопостачанням і рухом громадського електротранспорту.

За його словами, причиною обмежень стали пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок ворожих атак.

Нагадаємо, що росіяни атакували село Хотів Обухівського району Київської області. Внаслідок влучання ворожого безпілотника у приватний будинок загинула 14-річна дитина.

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