Соратника Медведчука Тараса Козака объявили в розыск

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Печерский районный суд города Киева дал разрешение Службе безопасности Украины на задержание народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Решение согласовала Генпрокурор Ирина Венедиктова, Козака хотят задержать, чтобы избрать ему меру пресечения. Также он был объявлен в розыск.

Это произошло после того, как 11 мая народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку было объявлено подозрение", - говорится в сообщении.

В СБУ напомнили, что Медведчук и Козак подозреваются в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

В свою очередь в Офисе генпрокурора сообщили, что прокуроры и следователи будут просить суд взять нардепа под стражу с возможностью внесения залога в размере 300 млн 930 грн.

Напомним, 11 мая СБУ пришла с обысками в офис партии ОПЗЖ. Правоохранители обыскивали кабинеты Виктора Медведчука.

Венедиктова подписала подозрение о госизмене двум нардепам от ОПЗЖ. Намекает, что это Медведчук и Козак.

12 мая стало известно, что Медведчук прибыл на допрос в Офис генпрокурора.

Также сообщалось, что суд отклонил ходатайство о взятии Медведчука на поруки 40 нардепов.

13 мая суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест.