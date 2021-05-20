Соратника Медведчука Тараса Козака объявили в розыск
Печерский районный суд города Киева дал разрешение Службе безопасности Украины на задержание народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.
Решение согласовала Генпрокурор Ирина Венедиктова, Козака хотят задержать, чтобы избрать ему меру пресечения. Также он был объявлен в розыск.
Это произошло после того, как 11 мая народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку было объявлено подозрение", - говорится в сообщении.
В СБУ напомнили, что Медведчук и Козак подозреваются в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.
В свою очередь в Офисе генпрокурора сообщили, что прокуроры и следователи будут просить суд взять нардепа под стражу с возможностью внесения залога в размере 300 млн 930 грн.
Напомним, 11 мая СБУ пришла с обысками в офис партии ОПЗЖ. Правоохранители обыскивали кабинеты Виктора Медведчука.
Венедиктова подписала подозрение о госизмене двум нардепам от ОПЗЖ. Намекает, что это Медведчук и Козак.
12 мая стало известно, что Медведчук прибыл на допрос в Офис генпрокурора.
Также сообщалось, что суд отклонил ходатайство о взятии Медведчука на поруки 40 нардепов.
13 мая суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест.