Троє 16-річних дівчат загинули в ДТП у Бродах: справу п’яного водія передали до суду

Фото: Львівська обласна прокуратура

На Львівщині судитимуть 24-річного водія Mercedes-Benz E 300, який наприкінці липня у Бродах спричинив смертельну ДТП. Унаслідок аварії загинули троє 16-річних дівчат, ще двоє неповнолітніх пасажирів отримали травми

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За даними експертизи, водій перебував у стані алкогольного сп’яніння, а швидкість автомобіля перед аварією сягала 146 км/год.

Прокуратури скерували обвинувальний акт до суду.

За даними слідства, чоловік керував Mercedes-Benz E 300, у салоні якого перебували п’ятеро пасажирів. На заокругленій ділянці дороги автомобіль на швидкості з’їхав на узбіччя, зіткнувся з деревами та бетонною електроопорою, після чого перекинувся.

Троє 16-річних дівчат загинули на місці. Ще двоє неповнолітніх пасажирів дістали травми. Зокрема, 16-річна дівчина отримала тяжкі тілесні ушкодження — черепно-мозкову травму та ушкодження внутрішніх органів. У 17-річного хлопця діагностували легкі тілесні ушкодження.

Після аварії водій залишив місце ДТП. Правоохоронці встановили його місцеперебування та затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За результатами експертизи, вміст алкоголю в організмі чоловіка майже вдвічі перевищував допустиму норму.

Йому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілому та загибель кількох людей. Дії кваліфікували за ч. 4 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.

У разі доведення вини чоловікові загрожує кримінальна відповідальність за інкримінованою статтею.

Нагадаємо, в Києві нетверезий водій збив 15-річного хлопця на електросамокаті. Водій Renault рухався проїзною частиною та під час повороту ліворуч до прибудинкової території зіткнувся з електросамокатом.