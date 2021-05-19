СБУ почала вивчати відеозвернення скандального екссудді Чауса

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Про це повідомляє "Радіо Свобода” із посиланням на речника відомства Артема Дехтяренка, передає RegioNews.

Ми відкрили кримінальне провадження і вивчаємо та аналізуємо усі матеріали, які можуть виступити елементами доказової бази”, – сказав.

У спецслужбі запевняють, що оприлюднять висновки, коли роботу буде завершено. Також вивчаються нові відеозаписи, які з'явилися в Telegram-каналі екссудді.

Більш детальну інформацію СБУ поки що не розголошує.

Нагадаємо, 3 квітня повідомлялось, що група невідомих осіб викрала колишнього суддю Чауса в центрі Кишинева. Молдовські ЗМІ та правоохоронці заявляли, що його вивезли в Україну.

Згодом стало відомо, що СБУ відкрила справу за фактом зникнення скандального екссудді Чауса.

17 травня колишній суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус, якого у квітні 2021 року викрали у центрі столиці Молдови, записав відео, у якому стверджує, що ніякого викрадення не було.