СБУ почала вивчати відеозвернення скандального екссудді Чауса
Служба безпеки України в рамках відкритої кримінальної справи почала вивчати відеозвернення, яке оприлюднив колишній суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус
Про це повідомляє "Радіо Свобода” із посиланням на речника відомства Артема Дехтяренка, передає RegioNews.
Ми відкрили кримінальне провадження і вивчаємо та аналізуємо усі матеріали, які можуть виступити елементами доказової бази”, – сказав.
У спецслужбі запевняють, що оприлюднять висновки, коли роботу буде завершено. Також вивчаються нові відеозаписи, які з'явилися в Telegram-каналі екссудді.
Більш детальну інформацію СБУ поки що не розголошує.
Нагадаємо, 3 квітня повідомлялось, що група невідомих осіб викрала колишнього суддю Чауса в центрі Кишинева. Молдовські ЗМІ та правоохоронці заявляли, що його вивезли в Україну.
Згодом стало відомо, що СБУ відкрила справу за фактом зникнення скандального екссудді Чауса.
17 травня колишній суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус, якого у квітні 2021 року викрали у центрі столиці Молдови, записав відео, у якому стверджує, що ніякого викрадення не було.