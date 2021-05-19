17:36  19 травня
Ляшко пообіцяв за літо вакцинувати від коронавірусу 5 млн українців
14:25  19 травня
Рада провалила створення ТСК у справі "вагнерівців”
17:38  19 травня
Окупанти на Донбасі принишкли, сьогодні - жодного обстрілу
UA | RU
UA | RU
19 травня 2021, 16:17 28

СБУ почала вивчати відеозвернення скандального екссудді Чауса

19 травня 2021, 16:17 28
Читайте также на русском языке
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Служба безпеки України в рамках відкритої кримінальної справи почала вивчати відеозвернення, яке оприлюднив колишній суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус

Про це повідомляє "Радіо Свобода” із посиланням на речника відомства Артема Дехтяренка, передає RegioNews.

Ми відкрили кримінальне провадження і вивчаємо та аналізуємо усі матеріали, які можуть виступити елементами доказової бази”, – сказав.

У спецслужбі запевняють, що оприлюднять висновки, коли роботу буде завершено. Також вивчаються нові відеозаписи, які з'явилися в Telegram-каналі екссудді.

Більш детальну інформацію СБУ поки що не розголошує.

Нагадаємо, 3 квітня повідомлялось, що група невідомих осіб викрала колишнього суддю Чауса в центрі Кишинева. Молдовські ЗМІ та правоохоронці заявляли, що його вивезли в Україну.

Згодом стало відомо, що СБУ відкрила справу за фактом зникнення скандального екссудді Чауса.

17 травня колишній суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус, якого у квітні 2021 року викрали у центрі столиці Молдови, записав відео, у якому стверджує, що ніякого викрадення не було.

суддя Чаус СБУ кримінальна справа відео відеозвернення розслідування

У СБУ прокоментували скандал щодо російського паспорта у нардепа Аксьонова
19 травня 2021, 14:48
На Одещині проведуть масштабні антитерористичні навчання
19 травня 2021, 12:04
Посадовці Держприкордонслужби за гроші "допомагали" завозити євробляхи в Україну - СБУ
19 травня 2021, 10:12
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Так не діставайся ж ти нікому! Що чекає паралізований Слов'янськ
Глухий кут на 87-му окрузі. Три варіанти для розв'язання проблеми імені Вірастюка-Шевченка
Всі публікації »
Віталій Бала
Михайло Басараб
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram