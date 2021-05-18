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18 травня 2021, 16:24 139

Медведчук здав на зберігання закордонний паспорт - Офіс генпрокурора

18 травня 2021, 16:24 139
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Фото: із відкритих джерел
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Народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук, якого суд відправив під домашній арешт у справі про державну зраду, здав на зберігання дипломатичний і закордонний паспорти

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора, передає RegioNews.

Підозрюваний народний депутат здав на зберігання до органу досудового розслідування свої закордонний і дипломатичний паспорти", - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що Віктор Медведчук здав паспорти згідно із рішенням суду.

В який саме орган він здав свої паспорти, там не уточнили. Згідно із законодавством, це може бути Служба безпеки України або Державне бюро розслідувань.

Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла з обшуками в офіс партії ОПЗЖ. Правоохоронці обшукували кабінети Віктора Медведчука.

Венедіктова підписала підозру про держзраду двом нардепам від ОПЗЖ. Натякає, що це Медведчук і Козак.

12 травня стало відомо, що Медведчук прибув на допит до Офісу Генпрокурора.

Також повідомлялось, що суд відхилив клопотання про взяття Медведчука на поруки 40 нардепів.

13 травня суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт.

Віктор Медведчук кримінальна справа державна зрада паспорт Офіс генпрокурора

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