15:12  18 мая
Украина получит следующую партию вакцины Pfizer в начале июня - Ляшко
16:49  18 мая
Рада отправила в отставку министра инфраструктуры Криклия
08:11  18 мая
Сутки на Донбассе: боевики вели обстрелы из жилых кварталов Донецка
UA | RU
UA | RU
18 мая 2021, 16:24 59

Медведчук сдал на хранение заграничный паспорт - Офис генпрокурора

18 мая 2021, 16:24 59
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук, которого суд отправил под домашний арест по делу о государственной измене, сдал на хранение дипломатический и заграничный паспорта

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора, передает RegioNews.

Подозреваемый народный депутат сдал на хранение в орган предварительного расследования свои заграничный и дипломатический паспорта", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что Виктор Медведчук сдал паспорта по решению суда.

В какой именно орган он сдал свои паспорта, там не уточнили. Согласно законодательству, это может быть Служба безопасности Украины или Государственное бюро расследований.

Напомним, 11 мая СБУ пришла с обысками в офис партии ОПЗЖ. Правоохранители обыскивали кабинеты Виктора Медведчука.

Венедиктова подписала подозрение о госизмене двум нардепам от ОПЗЖ. Намекает, что это Медведчук и Козак.

12 мая стало известно, что Медведчук прибыл на допрос в Офис генпрокурора.

Также сообщалось, что суд отклонил ходатайство о взятии Медведчука на поруки 40 нардепов.

13 мая суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест.

Виктор Медведчук уголовное дело государственная измена паспорт Офис генпрокурора

Дом, где живет Кличко, обыскивали по делу контрабанды горючего - СБУ
18 мая 2021, 14:33
Расследование дела экс-главы КСУ Тупицкого завершено - ГБР
18 мая 2021, 13:52
В Киеве умер 15-летний юноша, который из-за COVID потерял родителей: он спрыгнул с моста
18 мая 2021, 13:51
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Так не доставайся же ты никому! Что ждет парализованный Славянск
Тупик на 87-м округе. Три варианта для решения проблемы имени Вирастюка-Шевченко
Все публикации »
Михаил Басараб
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram