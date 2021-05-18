Медведчук сдал на хранение заграничный паспорт - Офис генпрокурора

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Народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук, которого суд отправил под домашний арест по делу о государственной измене, сдал на хранение дипломатический и заграничный паспорта

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора, передает RegioNews.

Подозреваемый народный депутат сдал на хранение в орган предварительного расследования свои заграничный и дипломатический паспорта", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что Виктор Медведчук сдал паспорта по решению суда.

В какой именно орган он сдал свои паспорта, там не уточнили. Согласно законодательству, это может быть Служба безопасности Украины или Государственное бюро расследований.

Напомним, 11 мая СБУ пришла с обысками в офис партии ОПЗЖ. Правоохранители обыскивали кабинеты Виктора Медведчука.

Венедиктова подписала подозрение о госизмене двум нардепам от ОПЗЖ. Намекает, что это Медведчук и Козак.

12 мая стало известно, что Медведчук прибыл на допрос в Офис генпрокурора.

Также сообщалось, что суд отклонил ходатайство о взятии Медведчука на поруки 40 нардепов.

13 мая суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест.