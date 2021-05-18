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18 травня 2021, 14:33 21

Будинок, де живе Кличко, обшукували у справі контрабанди пального - СБУ

18 травня 2021, 14:33 21
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Фото: СБУ
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Обшуки у будинку, де знаходиться квартира мера Києва Віталія Кличка, відбувалися у рамках розслідування масштабної схеми контрабанди пального в Україну на понад 100 млн грн

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, СБУ викрила групу зловмисників, які нелегально імпортували в Україну великі партії пального з Білорусі та Росії.

Зловмисники постачали продукцію на адресу низки комерційних структур. Для уникнення сплати митних зборів та акцизного податку вони у документації штучно знижували вміст метилового спирту у продукції. Дії організаторів завдали державному бюджету збитки в особливо великих розмірах”, - йдеться в повідомленні.

Імпортоване пальне в Україні переробляли на нелегальних міні-заводах у сурогатні паливо-мастильні матеріали і продавали без документів.

СБУ провела обшуки на території Київської, Чернігівської та Луганської областей, під час яких вилучили, тіньову документацію, печатки 300 фіктивних фірм, комп’ютери, велику суму готівки та обладнання. У цій справі триває слідство.

Також в СБУ розповіли деталі одного із обшуків у цій справі, який відбувався у будинку, де проживає мер Києва Віталій Кличко.

У ході обшуку за цією адресою було виявлено та вилучено документацію та печатки 68 юридичних осіб, фінансово-господарську документацію задіяних у протиправній схемі СПД, ноутбуки, електронну техніку, необліковані кошти”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко заявив, що до будинку, де розташована його квартира, прийшли з обшуками озброєні силовики.

обшуки СБУ розслідування кримінальна справа контрабанда

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