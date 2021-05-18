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18 травня 2021, 13:51 4553

У Києві помер 15-річний юнак, який через COVID втратив батьків: він зістрибнув з мосту

18 травня 2021, 13:51 4553
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Фото: Нацполіція
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На Фастівщині 15-річний хлопець Денис Родіков пішов з дому, лишивши у соцмережах допис про те, що має намір покінчити життя самогубством. Хлопець стрибнув із мосту на бетонний тротуар. У тяжкому стані його доставили до лікарні, де прооперували. Однак зранку 18 травня юнак помер

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Правоохоронці розпочали пошуки неповнолітнього одразу після того, як він пішов з дому 17 травня, не чекаючи підтвердження його зникнення.

Для пошуків хлопця були задіяні всі підрозділи поліції Фастівщини. Вони відстежували камери відеонагляду. Стало відомо, що хлопець задля маскування викинув верхній одяг по дорозі, у селищі Калинівка.

Згодом було встановлено, що саме в Києві хлопець стрибнув із мосту на бетонний тротуар. У тяжкому стані його доставили до лікарні. Зранку 18 травня Денис помер.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 120 (Доведення до самогубства) ККУ.

Як повідомляють ЗМІ, у хлопчика у березні цього року вмерли батьки від коронавірусу. Вони жили в будинку сімейного типу і виховували 13 дітей: п'ятьох рідних і вісьмох прийомних (серед них Денис). Старша, 23-річна дочка Олександра з чоловіком Олександром нещодавно оформили опіку над іншими. До оформлення опікунства, діти перебували в притулку, з ними працювали психологи та лікарі. Якихось проблем у них не виявили.

Що саме підштовхнуло Дениса до рішення накласти на себе руки, ніхто поки пояснити не може. Але як пишуть ЗМІ, Олександра нібито перестала спілкуватися з друзями та знайомими, які знали її батьків і намагалися допомагати.

Відомо, що Денис не так давно завів сторінку в Instagram і в TikTok, де публікував відео зі своїми товаришами й показував, як читає реп. А 17 травня у його Instagram-акаунті з'явився запис: "Я вирішив померти 17 травня 2021 року. Дякую Саші й Саші за все, що ви для мене зробили".

Нагадаємо, нещодавно на Волині застрелився 20-річний військовий.

Також повідомлялося, що у Чернігівській області застрелився молодий військовий.

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