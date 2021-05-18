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18 травня 2021, 13:52 130

Розслідування справи ексголови КСУ Тупицького завершене - ДБР

18 травня 2021, 13:52 130
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Фото: із відкритих джерел
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Державне бюро розслідувань завершило розслідування кримінальної справи, у якій фігурує звільнений з посади голова Конституційного суду Олександр Тупицький

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Слідчі Державного бюро розслідувань за дорученням прокурора Офісу Генпрокурора завершили досудове розслідування щодо колишнього Голови Конституційного суду України”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що адвокатам Тупицького надано доступ до матеріалів досудового розслідування. Після ознайомлення обвинувальний акт буде скерований до суду.

За даними слідства, у 2018 році Олександр Тупицький підкупив свідка, щоб той дав неправдиві свідчення в інтересах колишнього Голови Вищого господарського суду України.

Останній намагався уникнути кримінальної відповідальності.

Також, упродовж 2018-2019 років колишній Голова КСУ тричі надав завідомо неправдиві показання слідчому в інтересах цього ж ексголови ВГСУ”, - зазначили в ДБР.

Нагадаємо, 8 квітня укази Зеленського щодо суддів Тупицького і Касмініна оскаржили в КСУ. Подання надійшло від 49 депутатів

27 березня Зеленський скасував указ про призначення суддею КСУ Тупицького. Він був призначений суддею КСУ указом Януковича.

Раніше, 26 лютого, Зеленський ще на місяць відсторонив від посади голову КСУ Тупицького. Вперше президент вже усував Тупицького з посади на два місяці в грудні 2020 року.

суд ДБР кримінальна справа Конституційний суд КСУ Олександр Тупицький

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