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11 травня 2021, 19:40 4

КСУ розглядає відкриття провадження про конституційність указу Президента про відсторонення Тупицького

11 травня 2021, 19:40 4
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Йдеться про конституційне подання 49 народних депутатів
Йдеться про конституційне подання 49 народних депутатів
Фото з відкритих джерел
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Конституційний Суд України (КСУ) почав розгляд питання щодо відкриття провадження про конституційність указу Президента Володимира Зеленського про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді КСУ.

Про це повідомила у своєму Telegram-каналі заступниця голови Комітету, голова підкомітету з питань політреформи та конституційного права Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Ольга Совгиря (фракція "Слуга народу"), передає RegioNews.

Конституційний Суд (Друга колегія суддів Другого Сенату) розпочав розгляд питання щодо відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо конституційності указів Президента України ... про відсторонення від посади Олександра Тупицького та скасування указів Президента України про призначення Олександрв Тупицького та Олександра Касмініна суддями Конституційного Суду, — написала Совгиря.

За її словами, розгляд питання буде продовжено на наступному засіданні колегії.

Як повідомлялося, сьогодні стало відомо, коли КСУ візьметься за подання про неконституційність призначення членів НКРЕКП. Подання надійшло до КСУ ще у листопаді 2020 року.

Раніше повідомлялося, що КСУ перевірить конституційність скасування мажоритарної системи в Україні. Суд перевірить, чи відповідають основному закону зміни, які внесли у Виборчий Кодекс у липні минулого року.

Нагадаємо, 8 квітня Укази Зеленського щодо суддів Тупицького та Касмініна оскаржили у КСУ. Подання надійшло від 49 депутатів

27 березня Зеленський скасував указ про призначення суддею КСУ Тупицького. Тупицький був призначений суддею КСУ указом Януковича.

Раніше, 26 лютого, Зеленський ще на місяць відсторонив від посади голову КСУ Тупицького. Вперше президент вже усував Тупицького від посади на два місяці у грудні 2020 року.

КСУ Олександр Тупицький указ президент Володимир Зеленський

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