КСУ перевірить конституційність скасування мажоритарної системи в Україні

Суд перевірить, чи відповідають основному закону зміни, які внесли у Виборчий Кодекс у липні минулого року

Суд перевірить, чи відповідають основному закону зміни, які внесли у Виборчий Кодекс у липні минулого року

Фото: із відкритих джерел

Конституційний суд України (КСУ) вже в кінці травня розпочне розгляд справи про конституційність скасування мажоритарної виборчої системи.

Про це в Telegram повідомила представниця парламенту в КСУ Ольга Совгиря, передає RegioNews.

20 травня Конституційний суд розпочне розгляд справи за конституційним поданням 45 народних депутатів щодо відповідності Конституції статей 133-191, підпункту 2 пункту 2 розділу ХХХХІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Виборчого кодексу (щодо конституційності скасування мажоритарної виборчої системи на виборах народних депутатів)", - розповіла вона.

Парлментарій зазначила, що вперше від початку конституційної кризи справу будуть розглядати у формі усного провадження, тобто із заслуховуванням суб'єктів права на конституційне подання, представників Верховної Ради та президента у КСУ, а також залучених учасників.

Нагадаємо, наприкінці липня 2020 року Верховна Рада внесла зміни у виборче законодавство, вибори тепер будуть проходити за пропорційною системою. 12 лютого у Конституційному суді оскаржили пропорційну систему виборів в Україні.