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06 травня 2021, 19:30 4

КСУ перевірить конституційність скасування мажоритарної системи в Україні

06 травня 2021, 19:30 4
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Суд перевірить, чи відповідають основному закону зміни, які внесли у Виборчий Кодекс у липні минулого року
Фото: із відкритих джерел
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Конституційний суд України (КСУ) вже в кінці травня розпочне розгляд справи про конституційність скасування мажоритарної виборчої системи.

Про це в Telegram повідомила представниця парламенту в КСУ Ольга Совгиря, передає RegioNews.

20 травня Конституційний суд розпочне розгляд справи за конституційним поданням 45 народних депутатів щодо відповідності Конституції статей 133-191, підпункту 2 пункту 2 розділу ХХХХІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Виборчого кодексу (щодо конституційності скасування мажоритарної виборчої системи на виборах народних депутатів)", - розповіла вона.

Парлментарій зазначила, що вперше від початку конституційної кризи справу будуть розглядати у формі усного провадження, тобто із заслуховуванням суб'єктів права на конституційне подання, представників Верховної Ради та президента у КСУ, а також залучених учасників.

Нагадаємо, наприкінці липня 2020 року Верховна Рада внесла зміни у виборче законодавство, вибори тепер будуть проходити за пропорційною системою. 12 лютого у Конституційному суді оскаржили пропорційну систему виборів в Україні.

КСУ Конституційний суд Виборчий кодекс мажоритарна система перевірки

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