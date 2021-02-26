Зеленський ще на місяць відсторонив від посади голову КСУ Тупицького

У грудні 2020 року президент вже усував Тупицького від посади на два місяці

У грудні 2020 року президент вже усував Тупицького від посади на два місяці

Фото: із відкритих джерел

Сьогодні, 26 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення від посади судді КСУ строком ще на один місяць голови Конституційного суду Олександра Тупицького.

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