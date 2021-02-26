Зеленський ще на місяць відсторонив від посади голову КСУ Тупицького
Сьогодні, 26 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення від посади судді КСУ строком ще на один місяць голови Конституційного суду Олександра Тупицького.
Відповідний указ опублікований на сайті глави держави, передає RegioNews.
Відомо, що рішення було прийняте відповідно до частини третьої статті 154 Кримінально-процесуального кодексу України.
Відсторонити Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду України з 28 лютого 2021 року строком на один місяць", - йдеться в указі Зеленського.
Нагадаємо, 27 жовтня КСУ скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування і заблокував роботу НАЗК і хід понад 100 кримінальних проваджень.
28 грудня голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому було повідомлено про підозру у вчиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих показань свідка.
29 грудня Зеленський усунув Тупицького від посади судді КСУ на два місяці.