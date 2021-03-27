Зеленський скасував указ про призначення суддею КСУ Тупицького

Тупицький був призначений суддею КСУ указом Януковича

Тупицький був призначений суддею КСУ указом Януковича

Фото: КСУ

Президент України Володимир Зеленський скасував указ четвертого президента України Віктора Януковича від 14 травня 2013 року про призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного Суду України.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на указ президента "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України" від 27 березня 2021 року.

Окрім того, даним указом скасовано призначення суддею КСУ Олександра Касмініна, який був призначений указом Януковича від 17 вересня 2013 року.

Новий указ Зеленського набирає чинності з дня його опублікування. Зокрема, в указі зазначається, що таке рішення прийнято "з метою гарантування додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, забезпечення державної незалежності і національної безпеки, керуючись національними інтересами України".

Окремі судді Конституційного Суду України, призначені Віктором Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державній незалежності та національній безпеці України, що порушує Конституцію України, права і свободи людини і громадянина", - йдеться у документі.

Підкреслюється, що відповідно до закону "Про національну безпеку України", демократичний конституційний лад є одним із фундаментальних національних інтересів України. Також згадується постанова Верховної Ради від 17 лютого 2021 року, в якій підкреслено, що узурпація влади у 2010 - 2014 роках Віктором Януковичем призвела до підриву основ національної безпеки і оборони України, порушення прав і свобод людини.

Нагадаємо, раніше Верховний суд не дав хід позову про відсторонення голови КСУ Тупицького.

26 лютого Зеленський ще на місяць відсторонив від посади голову КСУ Тупицького.

12 березня стало відомо про черговий скандал у КСУ: судді призначали помічниками родичів колег, зарплати помічників суддів сягають 450 тисяч гривень на рік.