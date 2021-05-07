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07 травня 2021, 20:09 2274

"Контрабандист", проти якого ввели санкції і позбавили громадянства, подав до суду на Зеленського

07 травня 2021, 20:09 2274
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Третіми особами у справі вказані СБУ та РНБО
Третіми особами у справі вказані СБУ та РНБО
Фото з відкритих джерел
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Підприємець Олександр Єрімічук просить суд скасувати санкції, під які він потрапив через можливу причетність до контрабанди.

Про це свідчить розклад судових засідань Касаційного адмінсуду у складі Верховного суду, передає RegioNews.

Єрімічук звернувся до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду, який має повноваження переглядати укази президента.

Відповідачем вказаний Володимир Зеленський. Третіми особами – Рада нацбезпеки і оборони та Служба безпеки України.

Єрімічук просить визнати протиправним та скасувати указ президента №140/2021, виданий 3 квітня 2021 року.

Цим указом Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо осіб, яких назвали "топ-десяткою української контрабанди".

ВС призначив склад суду, який буде слухати справу, наразі в ній ще немає рішень.

Олександр Єрімічук значиться керівником кількох підприємств у Чернівцях, що займаються або займались раніше будівництвом і торгівлею.

Як повідомлялося раніше, ще один позбавлений громадянства - Альперін - судиться за відібраний Зеленським паспорт. Він подав позов проти Державної міграційної служби.

20 квітня стало відомо, що, за інформацією ЗМІ, Президент припинив громадянство трьох відомих контрабандистів. Двоє з них під санкціями РНБО.

Нагадаємо, 2 квітня, стали відомі імена топ-10 контрабандистів, проти яких РНБО ввела санкції. Також санкції ввели проти 68 компаній, пов’язаних з ними.

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