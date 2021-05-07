"Контрабандист", проти якого ввели санкції і позбавили громадянства, подав до суду на Зеленського
Підприємець Олександр Єрімічук просить суд скасувати санкції, під які він потрапив через можливу причетність до контрабанди.
Про це свідчить розклад судових засідань Касаційного адмінсуду у складі Верховного суду, передає RegioNews.
Єрімічук звернувся до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду, який має повноваження переглядати укази президента.
Відповідачем вказаний Володимир Зеленський. Третіми особами – Рада нацбезпеки і оборони та Служба безпеки України.
Єрімічук просить визнати протиправним та скасувати указ президента №140/2021, виданий 3 квітня 2021 року.
Цим указом Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо осіб, яких назвали "топ-десяткою української контрабанди".
ВС призначив склад суду, який буде слухати справу, наразі в ній ще немає рішень.
Олександр Єрімічук значиться керівником кількох підприємств у Чернівцях, що займаються або займались раніше будівництвом і торгівлею.
Як повідомлялося раніше, ще один позбавлений громадянства - Альперін - судиться за відібраний Зеленським паспорт. Він подав позов проти Державної міграційної служби.
20 квітня стало відомо, що, за інформацією ЗМІ, Президент припинив громадянство трьох відомих контрабандистів. Двоє з них під санкціями РНБО.
Нагадаємо, 2 квітня, стали відомі імена топ-10 контрабандистів, проти яких РНБО ввела санкції. Також санкції ввели проти 68 компаній, пов’язаних з ними.