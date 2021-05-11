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11 мая 2021, 19:40 9

КСУ рассматривает открытие производства о конституционности указа Президента об отстранении Тупицкого

11 мая 2021, 19:40 9
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Речь идет о конституционном представлении 49 народных депутатов
Речь идет о конституционном представлении 49 народных депутатов
Фото из открытых источников
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Конституционный Суд Украины (КСУ) начал рассмотрение вопроса об открытии производства о конституционности указа Президента Владимира Зеленского об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи КСУ.

Об этом сообщила в своем Telegram-канале заместитель главы Комитета, председатель подкомитета по вопросам политреформы и конституционного права Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Ольга Совгиря (фракция "Слуга народа"), передает RegioNews.

Конституционный Суд (Вторая коллегия судей Второго Сената) начал рассмотрение вопроса об открытии конституционного производства в деле по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины относительно конституционности указов Президента Украины ... об отстранении от должности Александра Тупицкого и отмене указов Президента Украины о назначении Александрв Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда, — написала Совгиря.

По ее словам, рассмотрение вопроса будет продолжено на следующем заседании коллегии.

Как сообщалось, сегодня стало известно, когда КСУ возьмется за представление о неконституционности назначения членов НКРЭКУ. Представление поступило в КСУ еще в ноябре 2020 года.

Ранее сообщалось, что КС проверит конституционность отмены мажоритарной системы в Украине. Суд проверит, соответствуют ли основному закону изменения, которые внесли в Избирательный Кодекс в июле прошлого года.

Напомним, 8 апреля Указы Зеленского в отношении судей Тупицкого и Касминина обжаловали в КСУ. Представление поступило от 49 депутатов

27 марта Зеленский отменил указ о назначении судьей КСУ Тупицкого. Тупицкий был назначен судьей КСУ указом Януковича.

Ранее, 26 февраля, Зеленский еще на месяц отстранил от должности главу КСУ Тупицкого. Впервые президент уже отстранял Тупицкого от должности на два месяца в декабре 2020 года.

КСУ Александр Тупицкий указ президент Владимир Зеленский

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