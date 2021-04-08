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08 квітня 2021, 12:43 13

Укази Зеленського щодо суддів Тупицького та Касмініна оскаржили у КСУ

08 квітня 2021, 12:43 13
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Подання надійшло від 49 депутатів
Подання надійшло від 49 депутатів
Фото з відкритих джерел
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Конституційність указів Президента Зеленського про відсторонення з посади судді і голови КСУ Олександра Тупицького та про звільнення з посади його ж і судді цього суду Олександра Касмініна оскаржили до Конституційного Суду.

Про це повідомила постійна представниця Верховної Ради у КСУ, народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Совгиря у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

До Конституційного Суду надійшло конституційне подання групи народних депутатів, в якому оскаржено конституційність указів Президента України про відсторонення з посади Тупицького О. та про звільнення з посади Тупицького О. та Касмініна О., - написала Совгиря.

Прізвища депутатів, які внесли подання, не оприлюднені.

Водночас, на сайті КСУ, йдеться про подання 49 народних депутатів. Уповноважений представник суб'єкта права на конституційне подання - нардеп Сергій Власенко. Також оприлюднено текст подання.

Як повідомлялося, 27 березня Зеленський скасував указ про призначення суддею КСУ Тупицького. Тупицький був призначений суддею КСУ указом Януковича.

Раніше, 26 лютого, Зеленський ще на місяць відсторонив від посади голову КСУ Тупицького. Вперше президент вже усував Тупицького від посади на два місяці у грудні 2020 року.

У цей день Зеленський відправив на "заслужений відпочинок" суддів КСУ, призначених Януковичем. Голова держави запропонував "не розслаблятися" і іншим особам, які шкодили інтересам країни.

суд Конституційний суд президент КСУ указ Олександр Тупицький

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