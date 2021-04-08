Укази Зеленського щодо суддів Тупицького та Касмініна оскаржили у КСУ
Конституційність указів Президента Зеленського про відсторонення з посади судді і голови КСУ Олександра Тупицького та про звільнення з посади його ж і судді цього суду Олександра Касмініна оскаржили до Конституційного Суду.
Про це повідомила постійна представниця Верховної Ради у КСУ, народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Совгиря у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.
До Конституційного Суду надійшло конституційне подання групи народних депутатів, в якому оскаржено конституційність указів Президента України про відсторонення з посади Тупицького О. та про звільнення з посади Тупицького О. та Касмініна О., - написала Совгиря.
Прізвища депутатів, які внесли подання, не оприлюднені.
Водночас, на сайті КСУ, йдеться про подання 49 народних депутатів. Уповноважений представник суб'єкта права на конституційне подання - нардеп Сергій Власенко. Також оприлюднено текст подання.
Як повідомлялося, 27 березня Зеленський скасував указ про призначення суддею КСУ Тупицького. Тупицький був призначений суддею КСУ указом Януковича.