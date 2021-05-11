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11 травня 2021, 17:55 13

Зеленський призначив голову Деснянської РДА міста Києва

11 травня 2021, 17:55 13
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Глава держави здійснив низку кадрових призначень
Фото: із відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський призначив голову Деснянської районної державної адміністрації міста Києва і звільнив чотирьох голів РДА у Херсонській обалсті.

Відповідні розпорядження опубліковані на сайті глави держави, передає RegioNews.

Зокрема, Зеленський призначив Дмитра Ратнікова головою Деснянської районної державної адміністрації.

Також він звільнив відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації”:

  • Андрія Неделька з посади голови Білозерської РДА Херсонської області;
  • Євгена Холодаря - з посади голови Великолепетиської райдержадміністрації Херсонської області;
  • Євгена Ларченка - з посади голови Верхньорогачицької РДА Херсонської області;
  • Володимира Галицького - з посади голови Чаплинської районної державної адміністрації Херсонської області.

Нагадаємо, президент призначив голів РДА в Херсонській та Хмельницькій областях.

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