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11 травня 2021, 12:20 15

Зеленський оцінив ймовірність повномасштабного вторгнення Росії в Україну

11 травня 2021, 12:20 15
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Він вважає, що Росія не піде на такий крок, адже це може вилитися у світову війну
Він вважає, що Росія не піде на такий крок, адже це може вилитися у світову війну
Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський сказав, чи є ризик повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни", пише RegioNews.

За словами глави держави, Росія не піде на такий крок, бо це може вилитися у світову війну.

"Тут ніхто нічого не може гарантувати, бо ви знаєте, що в 2014 році ніхто зовсім не очікував з боку Росії таких кроків. Тому гарантувати ніхто нічого не може. Але те, що ми бачимо, що ймовірна ескалація зменшилась за останній місяць, – це точно. Ну як буде далі – будемо вірити, що війни точно не буде. Повномасштабної, я маю на увазі", - повідомив він.

Зеленський наголосив, що Україну підтримують Європа і Сполучені Штати, і у разі наступу Росії "це може бути світова війна, це дуже небезпечно, такі речі призводять до великих втрат".

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення до українців стосовно ескалації російського конфлікту запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися "в будь-якій точці Донбасу, де триває війна”.

Росія Україна війна Володимир Зеленський президент

 
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