Протест на Банковой: двум активистам расширили подозрение

Им добавили статью "надругательство над государственными символами"

Им добавили статью "надругательство над государственными символами"

Фото из открытых источников

Участникам акции под офисом Президента в поддержку Сергея Стерненко Евгению Строканю и Давиду Гаджимурадову добавили к подозрению новую статью.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает RegioNews со ссылкой на УНН .

Так, источник подтвердил, что Строканю и Гаджимурадову на днях добавили новую статью - 338 УКУ (Надругательство над государственными символами).

Также адвокат Строканя Дмитрий Беловчук подтвердил, что его клиенту добавили новую статью.

Как сообщалось 29 апреля относительно протеста на Банковой, суд смягчил меру пресечения Белковскому. Вместо круглосуточного домашнего ареста активисту назначен ночной.

Ранее, 28 апреля по делу протестов на Банковой суд изменил меру пресечения активисту Филимонову. Ранее ему присудили круглосуточный домашний арест.

Также 21 апреля по акции под ОП апелляционный суд отменил домашний арест Ратушного. Более 10 человек были готовы взять его на поруки.

Напомним, 20 марта во время протестов сторонники Стерненко облили офис президента краской и забросали файерами. Также они из газовой горелки подожгли табличку здания.

23 марта МВД назвало имена подозреваемых в повреждении фасада офиса президента. В ведомстве заявляют, что митинг в поддержку активиста Сергея Стерненко не был мирным.

25 марта относительно вандализма на Банковой одному из активистов объявили подозрение, другого отправили под арест.