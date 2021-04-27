Шахтарі Донбасу попереджають про протести

Заборгованість по зарплаті в ДП "Шахтоуправління "Південнодонбаське No 1" складає 66, 318 млн грн, в ДП "Шахта ім. М. С. Сургая" - ще 76,353 млн грн

Заборгованість по зарплаті в ДП "Шахтоуправління "Південнодонбаське No 1" складає 66, 318 млн грн, в ДП "Шахта ім. М. С. Сургая" - ще 76,353 млн грн

Фото з Facebook-сторінки Михайла Волинця

У Вугледарі на Донеччині профспілкові лідери ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське No1» та ДП «Шахта ім. М. С. Сургая» надіслали відкрите звернення до місцевих та центральних органів влади.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ІА "Вчасно".

Гірники заявляють про кризові явища на містоутворюючих підприємствах Вугледару та попереджають про протестні настрої не тільки в трудових колективах, а й у цілому у Вугледарі.

Безпрецедентний фінансовий результат вугледарських державних шахт за 2020 р. в порівнянні з 2019 р. навіть на тлі перманентно деградуючого держсектору вугільної галузі навіває підозри про умисне знищення підприємств, цей показник в ДП "Шахтоуправління "Південнодонбаське No1" досяг 487% зі знаком "мінус", а ДП "Шахта ім. М. С. Сургая" — "мінус" 334%, — йдеться у зверненні.

Автори звернення додають, що водночас "кризові явища на містоутворюючих підприємствах Вугледару спричиняють значне скорочення податкових надходжень до місцевого бюджету, що ставить під загрозу повноцінне функціювання Вугледарської міської об’єднаної територіальної громади".

За словами глави Незалежної профспілки гірників України та нардепа Михайла Волинця, ця ситуація є результатом діяльності високопосадовців, які створюють умови для закупівлі електроенергії та вугілля за кордоном, й таким чином підтримують економіку і зберігають робочі місця в інших країнах. Але руйнують українські шахти.

Штучне заниження ціни на вугілля, зростання ціни на електроенергію, постійне знеструмлення шахт державної форми власності призводять до накопичення зарплатної заборгованості перед шахтарями та унеможливлюють рентабельну роботу підпорядкованих Міненерго державних шахт, — заявив Михайло Волинець.

Він також констатує, що "політика уряду в сфері системи ціноутворення призвела до того, що на тлі надмірного зростання тарифів на залізничні перевезення, товари та послуги, електроенергію, необхідні для забезпечення життєдіяльності вугільних підприємств, ціна на реалізоване вугілля не тільки залишається низькою, але постійно знижується. Що цілеспрямовано робить економіку шахт збитковою".

Профспілковий лідер також повідомив, що заборгованість по заробітній платі з нарахуваннями в ДП "Шахтоуправління "Південнодонбаське No 1" складає 66, 318 млн грн. Ще 76,353 млн грн — заборгованість по заробітній платі ДП "Шахта ім. М. С. Сургая".

Шахтарі, профспілковці попереджають про протестні настрої не тільки в трудових колективах, а й в цілому у Вугледарі, — зазначив Михайло Волинець. — Люди втомилися випрошувати свої чесно зароблені гроші.

Штучне заниження ціни на вугілля, зростання ціни на електроенергію, постійне знеструмлення шахт державної форми... Posted by Михайло Волинець on Monday, April 26, 2021

Як повідомлялося, 22 квітня у Львівській області протестують гірники шахти "Степова". Дві зміни шахтарів припинили роботу.

Раніше, 25 березня, у Донецькій області на шахті загинув гірник. На підприємстві створена спеціальна комісія щодо розслідування випадку.