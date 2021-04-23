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23 квітня 2021, 16:32 325

Розгляд справи Стерненка перенесли на середину травня через нові докази

23 квітня 2021, 16:32 325
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Одеському активісту відмовили у відводі суддів
Фото: із відкритих джерел
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В Одесі колегія суддів апеляційного суду відклала розгляд апеляційної скарги адвокатів активіста Сергія Стерненка та його соратника Руслана Демчука, оскільки до справи були долучені нові докази.

Про це повідомляє Telegram-канал Pavlovsky.news, передає RegioNews.

Перед рішенням колегії суддів Стерненко заявив, що проти нього діють не тільки прокурори, але і три судді.

Він уточнив, що подібна ситуація спостерігалася під час розгляду справи в суді першої інстанції, і в кінцевому підсумку, привела до виникнення масових протестів.

Сторона захисту наполягала, що Стерненку не дали можливості отримати необхідну правову допомогу. Ще однією претензією до суддів є той факт, що вони дозволили долучити до матеріалів справи додаткові докази обвинувачення, хоча в суді першої інстанції їх не було і захист обвинуваченого не мав можливості з ними ознайомитися”, - йдеться в повідомленні.

В результаті, суд був перенесений на 14 травня, щоб Сергій Стерненко та його захисники встигли ознайомитися з новими доказами.

Нагадаємо, 9 квітня Одеський апеляційний суд відпустив з-під варти Сергія Стерненка та Руслана Демчука під цілодобовий домашній арешт.

30 березня справу Стерненка передали на розгляд до Одеського апеляційного суду. Вже визначено склад колегії суддів.

23 лютого в Одесі суд відправив активіста Стерненка у в’язницю на 7 років. Його визнали винним у тому, що він викрав людину.

суд Одеса кримінальна справа Сергій Стерненко активісти

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